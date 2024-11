Iodonna.it - Gi-hun torna a lottare contro il sistema, nell'estremo tentativo di fermare il gioco: riuscirà a porre fine all'incubo una volta per tutte?

Leggi su Iodonna.it

L’attesa è finita. Dopo oltre due anni di speculazioni e rumor, Netflix ha finalmente svelato il trailer della seconda stagione di Squid Game, la serie che ha sconvolto il mondo e ha trasformato il suo creatore Hwang Dong-hyuk in una celebrità globale. Con un mix di suspense e crudeltà, la nuova stagione promette di superare i limiti della prima, immergendo gli spettatori in un nuovo giro di giochi mortali che si fanno sempre più pericolosi. E la domanda che sorge spontanea è:Seong Gi-hun, il Giocatore 456, aall’unaper? Le immagini e i protagonisti di “Squid Game” guarda le foto Squid Game 2: nuovi giochi, vecchi voltiIl trailer ufficiale, rilasciato a pochi giorni dall’uscita, non ha deluso le aspettative.