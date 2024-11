Genova la rivelazione choc della consigliera | Violentata a 12 anni in casa

Leggi su Dayitalianews.com

Solo pochi giorni fa laregionale del Veneto Silvia Cestaro aveva rivelato che aveva subito violenza da ragazza, proprio durante un dibattito che poi ha portato all’approvazionelegge che istituisce l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, senza però voler approfondire ulteriormente il discorso o rivelare ulteriori dettagli sulla sua vicenda.A distanza di pochi giorni un’altra denuncia, quella di Francesca Ghio,comunalelista Rossoverde nell’aula rossa nel Comune a. La Ghio, durante una discussione relativa al temaviolenza sulle donne, ha raccontato la storia di una ragazzina che a 12ha subito violenze fisiche e psicologiche e che non ha avuto il coraggio e la forza di denunciare.Il racconto scioccanteQualcuno inizialmente aveva pensato che la Ghio stesse leggendo il racconto di un’altra donna, per poi specificare: “Importa che sia successo a me o a qualcun altro? Comunque sì, sono io quella bambina di 12”.