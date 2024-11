Oasport.it - Federica Venturelli: “Il quartetto a Los Angeles 2028 sarebbe un sogno. Il ciclismo femminile sta colmando il gap”

è una grande promessa delitaliano: la 19enne lombarda, che milita per la UAE Development, ha vinto due tappe al Giro Mediterraneo Rosa nel corso del 2024 e ha concluso al 22mo in occasione dei Mondiali di ciclocross. Un’atleta poliedrica con ampi margini e che si è raccontata a fondo ai microfoni di OA Sport.Su pista hai ottenuto tanti titoli a livello giovanile, ma hai già dimostrato di essere competitiva anche nella categoria Elite. Dopo esserti confrontata con le migliori, hai compreso cosa ti manca per raggiungere il loro livello? “Penso di poter riassumere le mie carenze in tre punti. Il primo è l’esperienza nella gestione dello sforzo: passando dalla categoria junior a quella élite, alcune gare si sono allungate. Nell’inseguimento individuale, per esempio, la distanza da percorrere è passata da 2 km a 3 km; per questo motivo, faccio ancora fatica a distribuire lo sforzo in modo equilibrato nei tre chilometri di gara e tendo sempre a partire troppo forte per poi concludere la prova calando.