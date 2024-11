Iltempo.it - Energia, iWeek: un percorso possibile per il nucleare italiano Swg, favorevole un italiano su due

Una via italiana al: il lavoro del governo per definire il quadro giuridico idoneo al ritorno della produzione diattraverso la fissione e, quando sarà disponibile, la fusione, poggia su una base solida di conoscenze e competenze che in Italia non è mai venuta meno. E si consolida il favore dei cittadini: secondo un sondaggio SWG unsu due voterebbe per il ritorno al, mentre il 79% considera la NewCo a cui lavora l'esecutivo e che dovrebbe coinvolgere Enel, Ansaldo e Leonardo “un'adeguata risposta al crescente bisogno di elettricità del Paese”. È quanto è emerso oggi nel corso della VI edizione ditenutasi a Roma nella sede di Banca Finnat a Palazzo Altieri con i rappresentanti di gran parte delle maggiori realtà del settore energetico e del comparto