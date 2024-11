Ilfattoquotidiano.it - “È stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e dalla produzione Ballando. Sono passato per rosicone”: parla Angelo Madonia

“ÈunaRai e“. Dopo aver rotto il silenzio con un post pubblicato su Instagram,in un’intervista al “Corriere della Sera” racconta l’esclusione da “con le Stelle”. Dall’inizio dello show il rapporto con la sua partner Federica Pellegrini è stato complesso, la presenza in gara della compagna Sonia Bruganelli ha provocato imbarazzo e anche battibecchi con la giuria: “Ho il rammarico di non avere protetto Federica Pellegrini. Nonstato bravo a gestire certe cose. Ioun professionista della danza, non della comunicazione.sempre stato argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Essendo sensibile e attento a non voler mischiare gli ambiti, cercavo di tenere lontane le frecciate sulla mia vita privata eper“.