Drake perde il dissing con Lamar e prova a recuperare in tribunale | denuncia Universal e Spotify per Not Like Us

Iltrae Kendrickè entrato di diritto tra i più entusiasmanti e seguiti della storia del rap, su questo non c’è dubbio. Per molti ad averla vinta sull’avversario è stato, non sono però opinabili i dati, che ci dicono che NotUs, quarta traccia contro il collega firmata da, ad oggi solo suha raggiunto quota 916milioni di stream. Un’enormità di ascolti che deve avere indispettito, e non poco, AubreyGraham (così all’anagrafe), tant’è che negli ultimi giorni ha deciso di dare battaglia praticamente a tutti, per primi aMusic Group e, secondo lui colpevoli di aver dopato gli ascolti del brano illegalmente. Un’accusa che la major ha rispedito immediatamente al mittente, dato che, ha sottolineato in una nota: «l’idea che UMG farebbe qualsiasi cosa per indebolire uno qualsiasi dei suoi artisti è offensivo e falso».