Devolver Delayed Awards 2024 giochi rinviati premiati ed annunciati in uno show folle

Digital ha tenuto proprio in questi minuti la nuova edizione dei, evento sfruttato dal publisher per rinviare treal 2025.In seguito all’annuncio avvenuto nella giornata di ieri, la quindicesime edizione dei(ma in realtà è soltanto la seconda edizione),Digital ha deciso di premiare in questoi seguenti titoli, prendendo chiaramente in giro i The Game:Best Inadvertent Tripping Simulator (Miglior simulatore di inciampi involontari) – Baby StepsBest Late Stage Capitalism Roguelite (Miglior roguelite sul tardo capitalismo) – Stick It To The StickmanBest Glass Demon In A Leading Role (Miglior demone di vetro protagonista) – Skate StoryCome se non bastasse tutto questo, il publisher ha sfruttato questo nuovo appuntamento comunicativo per ricordare iche hanno immesso sul mercato nel corso di questoormai sul viale del tramonto:Cricket Through the AgesPepper GrinderChildren of the SunAnger FootThe Crush HouseSumerian SixThe Plucky SquireNevaIlha inoltre visto l’annuncio di Volvy’s Adventure DX, gioco premiato con il Best Color Version Of A Monochromatic Classic (tradotto in italiano si tratta di un premio assegnato per la migliore versione a colori di un classico monocromatico).