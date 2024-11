Davide Locatelli celebra le feste con il suo primo album natalizio | ‘Merry Dave Christmas’

Leggi su Funweek.it

, il pianista di fama internazionale noto per la sua originalità e il suo talento fuori dagli schemi, è pronto a incantare ancora una volta con un progetto unico. Venerdì 29 novembre esce(Warner Music Italy), il suo, disponibile in formato digitale e già in pre-save a questo link.Cover da Ufficio Stampa ON OUT NOWCon– quintodella sua carriera –si cimenta per la prima volta con i brani festivi. La sfida è reinterpretare dieci delle canzoni natalizie più iconiche in chiave jazz, impreziosite dal suo inconfondibile stile da “pianista rock”. Il risultato è un viaggio musicale che unisce tradizione e modernità, proponendo un Natale tutto da ascoltare.Registrato a Los Angeles, l’ha vistoprotagonista assoluto degli arrangiamenti strumentali, realizzati sotto la supervisione di produttori di fiducia come Ricky Marano, Marco Palladino, Belzebass, Fabio Campedelli e Matteo Corradi.