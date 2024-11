Ilnapolista.it - Conte e il Napoli fanno paura, i soldatini di Marotta vanno all’attacco di Antonio (Zazzaroni)

Leggi su Ilnapolista.it

e il, idi)Ecco cosa scrive Ivandirettore del Corriere dello Sport dopo le spatafiate fuori luogo di ieri contro(questo ilsta di ieri: si lamentano solo a Milano, a Roma non dicono niente).parla di web ma si riferisce anche a giornalisti, opinioninteristi, original marines e talent.Ecco cosa scrive il direttore del Corsport.Letta ieri, di martedì, sul web: «Lukaku graziato, era da rosso. Giallorossi infuriati». Dopo aver sentito domenica in tv: «Perchénon ha parlato oggi?».Pe-pe pe-pe pe-pe pe-pe be-ppe! Eccoli, sono di nuovo loro, idi Beppe – qualcuno li chiama così -, giornalisti, opinioninteristi, original marines e talent che, non appena viene – direttamente o trasversalmente – chiamato in causa il neopresidente dell’Inter, cominciano ad agitarsi per poi partiredel nemico.