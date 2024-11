Lanazione.it - "Come nasce l’azienda?". I primi passi e i sogni degli imprenditori

Masi diventa? A rompere gli indugi e la timidezza della prima domanda dall’attenta platea è stata Irene Grieco studentessa dell’istituto “Da Passano“. "Intanto studiando – ha risposto Alessandro Laghezza – e facendo esperienza anche all’estero per aprire la mente e non guardare soltanto l’obiettivo finale. Occorre accettare le sfide". Un concetto ribadito anche da Alessandro Biggio. "Ho fatto esperienza sul campo anche se mi resta il rammarico di non aver completato il percorso di studio". L’esperienza e i consigli aiutano? Cosa avreste voluto sapere quando eravate giovani ? Ha chiesto Andrea Mozzachiodi dell’Its. "Sarebbe stato interessante e utile – ha spiegato Sara Scipioni – avere contatti con qualcuno che mi indicasse altre opportunità oltre al percorso al liceo scientifico e all’Università".