Metropolitanmagazine.it - Chi è Umberto Gaudino: carriera, fidanzata e vita privata del ballerino

Leggi su Metropolitanmagazine.it

inizia a ballare a soli 5 anni, spinto dalla passione nata per caso accompagnando sua sorella Valentina a una lezione di danza. Già a 16 anni partecipa a tornei nazionali e internazionali, raggiungendo traguardi importanti:2008: finalista al Campionato Mondiale ed Europeo.2009: primo posto al Campionato Italiano nella categoria 19/34 anni, classe A1.Sei titoli consecutivi di campione nazionale danese.Questi successi lo portano a girare il mondo, competendo in paesi come Cina, Stati Uniti, Spagna e Francia.e la passione per la danza scoperta per casoI genitori dilo hanno supportato nella decisione di cimentarsi nella danza sin da bambino, fondamentale fu un episodio che l’ex allievo di Amici raccontò ai tempi del talent: “A cinque anni io e mia madre avevamo accompagnato mia sorella a scuola di danza e l’insegnante mi ha chiesto di cominciare anche io a seguire le lezioni.