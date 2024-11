Sport.quotidiano.net - Champions League, Fonseca a Bratislava: "Era importante vincere. Potevamo farlo più nettamente"

, 26 novembre 2024 – Il Milan rischia di complicarsi la vita ma alla fine sbancabattendo 3-2 un mai domo Slovan. Terzo sigillo inconsecutivo per i rossoneri che anche oggi hanno mostrato le loro due anime: brillante quella della fase offensiva, che ha creato diverse occasioni e portato alle reti di Pulisic, Leao e Abraham, piena di incertezze quella della difesa che si è più volte fatta trovare scoperta e si è esposta alle ripartenze letali di uno Slovan sbarazzino, senza timori reverenziali e capace di punire il Milan per ben due volte, riuscendo nel finale – prima dell’espulsione di Tolic – a riaprire i conti. Alla fine, come sottolineato, sono comunque arrivati i tre punti che danno tranquillità alla squadra e a mister Paulo: “È moltoaver raccolto tre vittorie nelle ultime tre gare – ha spiegato il tecnico portoghese ai microfoni di Sky Sport –.