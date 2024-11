Canone Rai Forza Italia e Lega mettono in mezzo Berlusconi Salvini | Voleva tagliarlo Tajani | Prima di morire gli chiese di non toccarlo

Leggi su Open.online

Giornata complicata per gli equilibri della maggioranza nel governo Meloni.il voto dicon le opposizioni in commissione al Senato sull’abbassamento delRai da 90 a 70 che ha affossato l’emendamento leghista, poi la contro-risposta dellache ha fatto bocciare un testo sulla sanità in Calabria del senatore forzista Claudio Lotito. I leader dell’esecutivo hanno provato a derubricare gli auto sabotaggi interni a semplici divergenze di vedute. «Nessun problema in maggioranza, non è successo nulla», assicurava ancora Matteoin serata.di lui la premier aveva già minimizzato: «Schermaglie, niente di serio», così come il ministro degli Esteri Antonio: «Non c’è nessun inciampo, la maggioranza è coesa». Ma evidentemente non tutte le scorie erano ancora state smaltite a fine giornata se i due vicepremier hanno deciso di tirare inla memoria di Silvioper giustificare la testardaggine su un emendamento che si sapeva avrebbe fatto emergere le divergenze della maggioranza.