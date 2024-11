Liberoquotidiano.it - "Battuto da un 17enne orribile, volevo ritirarmi": il tennista che Jannik Sinner ha fatto impazzire

Steve Johnson,statunitense ritiratosi a marzo scorso all'età di 34 anni, ha avuto una carriera rispettabile. Nella sua bacheca infatti conta quattro titoli Atp, vinti tra il 2016 e il 2018, periodo in cui raggiunse il suo apice con il 21° posto nel ranking. Negli Slam, però, non ha lasciato il segno: il miglior risultato fu un quarto di finale raggiunto a Wimbledon. E Johnson è il secondoin assoluto ad essere stato sconfitto danel circuito maggiore: era il 2019,era poco più di un ragazzino e si impose agli Internazionali di Roma. Prima di quell'incontro, escluse le vittorie nei tornei Challenger,aveva vinto una sola partita Atp. E Johnson quella sconfitta se la ricorda, eccome. Anche perché la prese malissimo e sostenne che"non avrebbe mai più vinto una partita in vita sua".