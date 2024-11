Lettera43.it - Banksy, all’asta l’edificio di Bristol con l’opera Well Hung Lover

un edificio disulla cui facciata è presente una delle opere più amate dinel Regno Unito. Si tratta di, che l’anonimo street artist realizzò nel 2006 sulla parete di un centro per la salute sessuale della cittadina nell’Inghilterra sud-occidentale. Il murale ritrae un uomo nudo appeso al davanzale di una finestra nel tentativo di sfuggire al compagno della donna con cui aveva una relazione extraconiugale. Il marito guarda invece dalla finestra, mentre la partner in lingerie osserva la scena alle sue spalle. L’asta, che sarà gestita dall’agenzia immobiliare Hollis Morgan, si terrà il 12 febbraio e sarà trasmessa anche in diretta streaming.LEGGI ANCHE: Bansky, le due opere spuntate a Londra a distanza di un’ora l’una dall’altracondi: per contratto non potrà essere rimossain questione si trova nelle vicinanze della cattedrale die non lontano dall’università su Park Street.