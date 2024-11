Gaeta.it - Arrestato 27enne tunisino per minacce al consolato a Napoli: l’intervento della polizia

Un episodio di tensione si è verificato a, dove un giovanedi 27 anni è statoper aver minacciato il consoleall'internosede del. L'incidente, avvenuto in via De Roberto Domenico, ha sollevato preoccupazioni riguardo la sicurezza nei luoghi istituzionali. Il soggetto, irregolare sul territorio e con un passato di reati simili, ha espressodi distruzione dell'edificio se non gli fossero stati consegnati i documenti richiesti.tempestivoGli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia sono stati allertati dell'accaduto. Una volta giunti presso il centro Direzionale, i poliziotti hanno trovato l'individuo in uno stato di evidente agitazione. La situazione si presentava potenzialmente pericolosa, quindi è stata effettuata una rapida valutazione per garantire la sicurezza non solo del personale consolare, ma anche dei cittadini presenti nell'area.