Gaeta.it - Antonio Nottola: La scomparsa di un riconosciuto banchiere e dirigente sportivo

Facebook WhatsAppTwitter La notizia delladi, figura di spicco nel panorama bancario eitaliano, ha scosso profondamente tanto il mondo della finanza quanto quello dello sport. Classe 1931,ha vissuto una carriera ricca di successi e traguardi significativi, lasciando un segno indelebile in entrambi i settori. La sua famiglia ha comunicato con grande dispiacere la notizia, che rappresenta una perdita per molti che lo hanno conosciuto e stimato.Un percorso di successo nel settore bancarioha dedicato gran parte della sua vita professionale al Banco di Roma, dove ha scalato posizioni di grande rilievo. Attraverso una serie di fusioni, tra cui quella con il Banco di Santo Spirito e la Cassa di Risparmio di Roma, è riuscito a diventare prima condirettore generale per poi ricoprire il ruolo di direttore generale della nuova Banca di Roma, sotto la guida di Cesare Geronzi.