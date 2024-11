Anteprima24.it - Al Rione Libertà arriva il cardone e non solo: festa e degustazioni dei piatti tipici beneventani

Tempo di lettura: < 1 minutoAppuntamenti da non perdere aldal 6 all’8 dicembre. Sono previstedel, la tradizionale zuppa del Natale beneventano, immancabile pranzo del 25 dicembre. La Confraternita del, una Associazione che è impegnata proprio nella conservazione e valorizzazione di questa tradizione culinaria, ha promosso per il terzo anno una tre giorni in cui sarà possibile degustare questo eccellente componente della migliore tradizione culinaria beneventana, ma rivisitata. Uno dei referenti dell’Associazione della Confraternita, Vito Russo, nel comunicare questo appuntamento con la buona tavola e con i suoi valori, ha confermato che ha inteso supportare l’evento con il contributo di un nutrizionista, il quale illustrerà i pregi dell’alimento in una dieta equilibrata con un convegno il prossimo 6 dicembre.