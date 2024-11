Lopinionista.it - “Africa. Il continente antico in 16 reportage” il libro di Antonella Napoli

Leggi su Lopinionista.it

. Ilin 16” è il nuovo(edito da All Around) della giornalista e scrittrice, che ha fondato, insieme all’editrice Chiara Cavallo, e dirige dal 2019 la rivista “Focus on” (edita da All Around), la prima iniziativa editoriale pura italiana interamente dedicata alno.“. Ilin 16” verrà presentato domenica 8 dicembre a “Più libri più liberi”, fiera della piccola e media editoria, al centro congressi “La nuvola” di Roma (Viale Asia, 25).L’autrice incontrerà il pubblico alle ore 16.00 presso lo stand della casa editrice All Around (padiglione principale, stand P23). A seguire, alle ore 17.30, l’evento “Viaggio nel cuore dell’. Racconti e testimonianze dal”.