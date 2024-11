Liberoquotidiano.it - A Catania il nuovo 'Nx Enginnering District' di Maire

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Un polo tecnologico di eccellenza per lo sviluppo di soluzioni per la transizione energetica. E' stato inaugurato oggi, al Parco scientifico e tecnologico della Sicilia, a, l'NX Engineering, ilcentro di ingegneria a elevato contenuto tecnologico di Nextchem (). Da annicollabora con l'Università degli Studi di, convinti che il confronto con le università e i centri di formazione tecnico-professionale del territorio sia determinante per selezionare ingegneri e tecnici qualificati e per lo sviluppo personale e professionale all'interno di una realtà internazionale e dinamica come quella del Gruppo.Ilcentro di ingegneria punta a diventare unpolo di attrazione per coinvolgere talenti nel campo dell'innovazione e della tecnologia a supporto della transizione energetica.