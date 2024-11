Lettera43.it - Sondaggi politici, effetto regionali: Pd in crescita mentre cala FdI

Balzo in avanti importante quello registrato dal Partito democratico secondo il nuovoo Swg per La7, con i dem che sfruttano l’onda lunga delle elezioniche li ha visti vincere in Emilia-Romagna e Umbria, guadagnando mezzo punto percentuale. Un calo dello 0,3 per cento invece è quello registrato da Fratelli d’Italia, con il partito della premier Meloni alle prese con le tensioni legate alla manovra, l’autonomia differenziata e il canone Rai.Lo scontro Grillo-Conte non smuove il M5s, Lega ancora in caloNon smuove particolarmente l’apprezzamento degli elettori l’ennesimo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, con il Movimento 5 stelle che rimane stabile all’11,2, ancora sopra a Fratelli d’Italia (8,9 per cento), che stacca la Lega, giù dello 0,3 per cento (8,3). Alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,1 per cento (6,8),hanno registrato un lieve rialzo Azione (+0,2) e Italia Viva (+0,1).