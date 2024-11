Slot dice che Salah più dentro che fuori

Leggi su Justcalcio.com

Due giganti europei si incontreranno mercoledì quando il Liverpool ospiterà il Real Madrid, ma la conferenza stampa di Arneè stata dominata da domande su Mohamed.L'egiziano deve ancora firmare un nuovo contratto ad Anfield e ha parlato con i media dopo la vittoria per 3-2 contro il Southampton nel fine settimana, ammettendo che non ha ancora discusso nemmeno di prolungare la sua permanenza., insieme a Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold, potrebbero potenzialmente partire gratis in estate, eè stato bombardato di domande sul trio, in particolare sull'uomo che ha segnato una doppietta al St Mary's domenica.In vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid,ha detto: "Non condividiamo questo argomento qui, almeno io.