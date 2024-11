Ilveggente.it - Sinner, basta così: l’annuncio ufficiale sulla Nazionale spiazza i tifosi

è stato categorico: per il momento non sembra averne alcuna intenzione.Non si sarebbe dato pace, probabilmente, se non avesse mantenuto la sua promessa. Se non avesse permesso che anche Matteo Berrettini, seppur con un anno di ritardotabella di marcia, potesse finalmente provaresua pelle l’emozione di vincere la Coppa Davis. Jannikgli aveva assicurato che, prima o poi, l’avrebbero vinta insieme, e non mentiva. Non appena ne ha avuto la possibilità, ecco che ha colpito perché anche il suo amico romano potesse salire sul tetto del mondo insieme allaazzurra.(LaPresse) – Ilveggente.itMeglio di, diciamocelo, proprio non poteva andare. Gli italiani sono andati oltre ogni più rosea aspettativa ed è davvero difficile immaginare che in futuro possano fare ancoratanto ebene.