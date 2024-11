Gaeta.it - Sapienza Università di Roma introduce un innovativo corso sulla violenza di genere: ecco di cosa si tratta

Sapienza Università di Roma, una delle più rinomate istituzioni accademiche d'Italia, ha appena annunciato l'introduzione di un nuovo corso intitolato "La cassetta degli attrezzi contro la violenza di genere". Questo programma, che inizierà dal secondo semestre dell'anno accademico in corso, è stato presentato dalla rettrice Antonella Polimeni in un meeting per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nell'incontro intitolato #NoExcuse, sono emersi numerosi temi cruciali legati al contrasto della violenza di genere e alla costruzione di una cultura del rispetto. Un programma trasversale per il futuro La rettrice Antonella Polimeni ha sottolineato l'importanza di affrontare la violenza contro le donne e i femminicidi attraverso un cambiamento culturale.