Gaeta.it - Rivelazioni drammatiche di un ex ufficiale russo: allerta nucleare e crimini di guerra durante l’invasione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un exdelle forze strategiche russe ha rivelato in un’intervista esclusiva che, all’atto di inizio deldell’Ucraina, le installazioni nucleari russe sono state messe in stato di, una manovra mai avvenuta prima in assenza di esercitazioni. Queste affermazioni richiamano l’attenzione sulla preparazione militare della Russia e sull’implicazione etica di ordini impartiti alle forze armate.Stato die prontezza per l’attaccoIl giorno dell’inizio deldell’Ucraina, si sono attivate le procedure diper le basi delle forze strategiche russe, un episodio senza precedenti che ha sorpreso gli stessi militari coinvolti. Anton, questo il nome scelto dal testimone, ha servito in una di queste basi e ha spiegato che l’è durata da due a tre settimane.