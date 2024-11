Gaeta.it - Pericolosa vicenda nella notte: chiodi sulla strada statale 460 mettono in crisi gli automobilisti

Facebook WhatsAppTwitter Un increscioso episodio ha coinvolto la460 nel Canavese, precisamente tra Mastri e Lombardore,tra il 25 e il 26 novembre 2024. Tra le 23:30 e le 2:00, diversisi sono trovati in una situazione critica a causa della presenza disparsicarreggiata. Questa inquietante scoperta ha portato ad un intervento pronto da parte delle forze dell’ordine e dei tecnici addetti alla manutenzione delle strade. Le gomme di innumerevoli veicoli sono state forate, costringendo i conducenti a mettersi in cerca di aiuto.L’episodio e la reazione delle forze dell’ordineLa nottata si è resa drammatica per numerosiin transito. I, per ora misteriosiloro origine, hanno creato un vero e proprio caos: le auto hanno subito danni e i conducenti si sono ritrovati bloccati, frequentemente in attesa di soccorsi.