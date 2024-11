Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di San Giovanni in Persiceto, uccise il coinquilino: assassino assolto

Bologna, 26 novembre 2024 – Francesco Ferioli, il 48enne cheilla notte di San Silvestro 2023, è statoper non imputabilità, vista l'assoluta incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. La vittima fu il 54enne Andrea Beluzzi, che condivideva con Ferioli un appartamento a Sanin, nel Bolognese, nell'ambito di un progetto di housing sociale. Belluzzi venne ucciso a coltellate. La sentenza è arrivata stamattina, al termine del processo con rito abbreviato, davanti al Gip di Bologna, Grazia Nart, che ha disposto il collocamento di Ferioli nella Rems di Reggio Emilia, dove il 48enne già si trova, per due anni, scaduti i quali la sua situazione verrà rivalutata per capire se sia ancora socialmente pericoloso. Ferioli, che chiamò lui stesso i soccorsi, venne fermato dai carabinieri e nel corso degli interrogatori si avvalse della facoltà di non rispondere.