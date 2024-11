Nerdpool.it - Occhi di Gatto: un primo sguardo al nuovo reboot anime in arrivo su Disney+

Cat’s Eye (di), un’altra stellare serie city pop del mangaka di City Hunter Tsukasa Hojo, riceverà unadattamentograzie aJapan. Rivelato durante il Disney APAC Content Showcase a Singapore, il nuovissimo teaser trailer rimane avvolto nel mistero, mostrando la cover di Ado della sigla di apertura originale della versione del 1983 di Cat’s Eye, intitolata “Cat’s Eye” di Anri. Il teaser non svela se ilsarà una serie completa o un film, né rivela nulla sui personaggi, sulla trama o sullo staff di produzione che lavorerà alla serie. Anche se nel trailer ci sono piccoli accenni alla storia originale, tutto il resto, al momento in cui scriviamo, è in attesa di essere annunciato.Cat’s Eye segue tre sorelle che, di giorno, gestiscono un caffè semplice e senza pretese, mentre di notte lavorano come ladre d’arte.