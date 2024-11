Oasport.it - Nicola Pietrangeli amareggiato: “Non mi hanno chiamato per la premiazione in Coppa Davis”. E su Sinner…

ha più volte dichiarato che a Jannik Sinner servirà parecchio tempo per battere i suoi record e lo ha ribadito durante l’ultima puntata di Un giorno da pecora, seguita trasmissione radiofonica di Rai Radio 1: “A Sinner e agli altri ci vogliono tre o quattro vite per battere tutti i miei record. Anche perché ne ho uno che è imbattibile ed è quello legato alle 164 partite disputate in. Detto questo, per battere tutti i miei record, lui è sulla buona strada, per carità. Ha solo 23 anni. Eccetto quello delle gare disputate, però. Quello non si tocca.“.Jannik Sinner è il primo italiano a essere diventato numero 1 del mondo (non è andato oltre la terza posizione con le classifiche che ai suoi tempi venivano stilate dai giornalisti), ha vinto due Slam (Australian Open e US Open nel 2024,si impose al Roland Garros nel 1959 e nel 1960), ha trionfato alle ATP Finals (unico azzurro a riuscirci) e ha alzato al cielo due Coppeda giocatore (solo da capitano nel 1976).