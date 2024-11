Lanazione.it - Montemignaio, business di milioni: i suoi alberi di Natale in tutta Italia

(Arezzo), 26 novembre 2024 – Sono già partiti i tir di abeti bianchi del Casentino per raggiungere le localitàne ed estere. Una produzione importantissima che costituisce ancora oggi una preziosa fonte di guadagno per le famiglie casentinesi. La coltura è particolarmente diffusa nei comuni die Castel San Niccolò, dove l’abete si produce da generazioni, così come nei comuni di Pratovecchio Stia e Poppi. Nella vallata aretina le superfici interessate da questa particolare coltivazione sono di circa trecento ettari e ogni anno partono dal Casentino circa cinquecentomila piante per le destinazioni di tutto il mondo. Una filiera, che dalla coltivazione, alla preparazione e commercializzazione occupa almeno sessanta persone e che vale moltidi euro.