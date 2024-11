Lapresse.it - Milano, proteste al Corvetto per morte Ramy Elgaml: il video dei disordini

Leggi su Lapresse.it

La Polizia di Stato ha arrestato aun cittadino montenegrino di 21 anni, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, per devastazione, resistenza a pubblico ufficiale, incendio, getto pericoloso di cose, accensione ed esplosioni pericolose in concorso. Il fermo è stato effettuato nel corso deiscoppiati nel quartieredi, con nuoveper ladel 19enne. Gruppi di giovani hanno acceso fuochi d’artificio, lanciato dei petardi e appiccato roghi a bidoni dei rifiuti. Dannni ad autobus e macchine parcheggiate. Non appena la situazione si è aggravata sono intervenute le squadre del reparto mobile e, una volta giunte in prossimità del gruppo, sono state lanciate bottiglie e petardi contro le forze dell’ordine che, solo grazie all’utilizzo di lacrimogeni, sono riuscite a far disperdere i manifestanti.