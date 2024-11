Gaeta.it - Milano ospita “Pizza, dialoghi d’autore”: un evento all’insegna della qualità e innovazione culinaria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Giovedì 28 novembre,si preannuncia come il palcoscenico di unesclusivo dedicato alla, un simbologastronomia italiana che continua ad evolversi. L’appuntamento “” avrà luogo presso l’Hub di via Romagnosi, dove due maestriioli, Raffaele Bonetta e Roberto Davanzo, presenteranno le loro creazioni culinarie in una serata che promette di essere un viaggio alla scoperta dell’altadegli ingredienti.Raffaele Bonetta: un maestrocontemporaneaRaffaele Bonetta è riconosciuto come uno dei principali interpretigourmet in Italia. Situata a Pozzuoli, la sua pizzeria Raf Bonetta si distingue per la creatività e l’attenzione ai dettagli. Bonetta ha saputo combinare la tradizioneiola con tecniche moderne, creando impasti leggeri e aromatici, eccellenza di cui è profondamente orgoglioso.