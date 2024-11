Calciomercato.it - Milan, un altro ‘sogno americano’: lo porta Pulisic. Ma anche la Juve ha le sue armi

ntus potrebbero sfidarsi presto per uncalciatore americano, molto giovane ma assolutamente promettente e già decisivoIl calcio negli ultimi anni è diventato sempre più ‘globalizzato’. I giocatori asiatici in questi 15 anni sono sicuramente aumentati e hanno fatto in diversi casi la storia di un club. Vedi Park Ji-Sung allo United e ovviamente Heung-Min Son col Tottenham, ma non sono stati affatto gli unici. Dopo sono arrivati i calciatori del Nordamerica sempre più imnti e decisivi. Alphonso Davies, Jonathan David e ovviamente Christianper citare quelli maggiormente in vista. Lo sa bene il, che ha puntatosu Musah e in passato Dest, pur non essendo di proprietà.Christian(LaPresse) – calciomercato.itMa i talenti americani stanno aumentando a dismisura,considerando gli investimenti nelle academy e nell’attrattività della MLS con i vari Messi, Busquets, Alba e Suarez che hanno ricalcato le orme di due italiani apripista come Pirlo e poi Chiellini, ‘imitati’ da Insigne e Bernardeschi.