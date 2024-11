Milan passa 3-2 a Bratislava, 3 punti pesanti in Champions

Leggi su Ildenaro.it

(SLOVACCHIA) (ITALPRESS) – Undistratto in difesa ma concreto in attaccoper 3-2 sul campo dello Slovan. Sono le reti di Pulisic, Leao e Abraham a regalare trepreziosi alla loro squadra, pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di. Gli ospiti partono forte e assediano la difesa avversaria, ma senza creare grosse opportunità. Al quarto d’ora, sono però gli slovacchi a sfiorare il vantaggio quando Strelec, lanciato in verticale a tu per tu con Maignan, salta il portiere e calcia a botta sicura con il destro ma Pavlovic compie un recupero miracoloso e salva tutto in scivolata. Gol sbagliato, gol subito. Al 21?, Abraham salta il diretto marcatore con un elegante tunnel e lancia a rete Pulisic, che entra in area di rigore e batte Takac con il destro firmando l’1-0.