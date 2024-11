Mattarella | Italia non si arrende mai

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.00 "Nelle tragedie,la Repubblica ha sempre saputo essere presente",con Forze dell' ordine, Vigili del fuoco,Protezione civile, con "il sistema di autonomie locali e le energie della società civile. L'non s'".Cosìad Alessandria a 30 anni dall'alluvione "Non rimuovere la memoria", "la Natura presenta il conto", dice; non "limitarsi a mitigare avversità; addomesticare l'ambiente non può alterare territorio. La loro salvaguardia e tutela sono alleate dei cittadini". Infine: risorse non infinite e guerra nemica umanità.