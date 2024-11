Spazionapoli.it - Lukaku tra gol e critiche, interviene l’agente: il messaggio diretto ai tifosi

Romeluè stato decisivo contro la Roma, ma non mancano leall’attaccante in questo inizio di stagione: il suo agente ha preso le sue difese In 12 partite giocate, Romeluha realizzato 5 gol e servito 5 assist. Un apporto di “10 bonus” complessivi, che sicuramente rendono chiaro che il suo inizio di stagione non è stato così pessimo come molti lo hanno voluto dipingere. Il belga non è stato perfetto, questo è chiaro a tutti e anche Antonio Conte sa che il suo centravanti può fare molto meglio di così.Contro la Roma ha trovato il gol partita, da ex, in una gara in cui ha toccato complessivamente 17 volte il pallone. Nonostante, dunque, una prova non brillantissima, ha lasciato il segno e ha permesso agli azzurri di conquistare 3 punti pesantissimi, che sono equivalsi al mantenimento del primo posto in classifica.