Luigi Sbarra Cisl | Troppi scioperi generali Così si minano le trattative

Roma, 26 novembre 2024 – Segretario, venerdì Cgil e Uil scioperano contro la manovra. Anche questa volta voi non ci sarete. Vi accusano di essere diventati troppo filogovernativi. “Siamo stati sempre del tutto autonomi dai governi – esordisce, numero uno della–. La nostra storia lo dimostra chiaramente. E da sempre guardiamo allo sciopero come allo strumento di extrema ratio, una scelta anche dolorosa, perché implica il fallimento del momento negoziale e sacrifici per i lavoratori. Lo sciopero rimane uno strumento sindacale, finalizzato a portare risultati tangibili per le persone e non a esprimere opposizione a un governo o a un’area politica. In questo quadro, quando il dialogo si spezza siamo i primi a scendere in piazza: basta guardare alle mobilitazioni delle scorse settimane su Tpl, automotive e il suo indotto".