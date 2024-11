Iltempo.it - La difesa di Daniela Santanchè: "Bilanci, nessun trucco"

Si è svolta ieri una nuova udienza preliminare del processo sul caso Visibilia, in cui è indagata anchetentativo di "aggiustare" ia operazione pensata con l'obiettivo di ingannare gli azionisti: questa è la tesi con cui i difensori del ministro del Turismo e del suo compagno Dimitri Kunz d'Asburgo hanno chiesto al giudice preliminare Anna Magelli di rifiutare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura della Repubblica per il reato di falso ino relativo alle società del gruppo Visibilia. Al giudice, i legali Niccolò Pelanda e Salvatore Sanzo hanno chiesto di prosciogliere gli imputati "perché il fatto non sussiste". La decisione verrà resa nota nell'udienza del 17 gennaio. Stando a quanto detto dai difensori del ministro, nella ricostruzione compiuta dalla Procura nelle indagini preliminari c'è la dimostrazione di come il presuntodei, effettuato gonfiando la valutazione dell'avviamento e dei crediti, in realtà non sia mai stato messo in atto.