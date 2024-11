Dailymilan.it - Inchiesta Milano, ragazza picchiata in discoteca da un giocatore di Milan o Inter: il caso

L’di Massimo Giletti sullainda undifa tremare i club:sotto shock!“Ho ricevuto un video in cui un calciatore di una della due squadre dicolpisce violentemente unanel privé di un noto localeese. Si tratta di un calciatore famosissimo, era in stato confusionale. Laviolentemente colpita è caduta, lui l’ha rialzata e dopo l’ha colpita nuovamente”. Il noto volto della televisione Massimo Giletti fa tremare i clubesi con una rivelazione shock. E’ questo ciò che si evince dalle parole del conduttore e giornalista rilasciate durante il programma di Rai 3 “Lo stato delle cose”.Giletti si riferisce, infatti, a una notta di follia andata in scena lo scorso mese di gennaio, quando un notodi una delle due squadre di, in evidente stato di alterazione, si scontrò contro una, picchiandola più volte.