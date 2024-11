361magazine.com - Gianmarco Tamberi a Belve torna a parlare del rapporto con il padre

Leggi su 361magazine.com

Il saltatore in alto ospite della seconda puntata del programma RaiGiamarcoè uno degli ospiti della seconda puntata della nuova edizione di, condotto da Francesca Fagnani.In una rara intervista in tv, il saltatore, ex campione olimpico a Tokyo 2020, si è raccontato svelando diversi aspetti poco noti.In particolar modo si è soffermato sul complessocon il, suo ex allenatore con cui attualmente non parla.“Non averecon mioè il fallimento più grande della mia vita – e sul momento più basso del– Sono stati veramente tanti ed è questo il motivo per cui unsi deteriora a tal punto” che “diventa complicato metterci delle pezze”.Leggi anche: ll campione Nino Pizzolato indagato per violenza sessuale Hanno pesato nelanche regole ferree: “Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te.