Farmaci anti-obesità, la mossa di Biden prima dell'addio

Milioni di americani potrebbero presto avere accesso aigrazie a una nuova norma proposta dall’amministrazione. Questa misura, che permetterebbe la copertura da parte di Medicare e Medicaid, potrebbe rappresentare una svolta per il trattamento dell’negli Stati Uniti.La proposta e il suo impattoLa norma consentirebbe a chi ha un indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 30 — ovvero chi è considerato obeso — di qualificarsi per la copertura di questiattraverso i programmi Medicare e Medicaid. Attualmente le assicurazioni pubbliche non coprono il costo di questa tipologia diper il trattamento dell’, mentre garscono la copertura per patologie come il diabete o il rischio di malattie cardiovascolari.Con questa proposta, si stima che circa 3,5 milioni di persone su Medicare e 4 milioni su Medicaid potrebbero qualificarsi immediatamente per il trattamento.