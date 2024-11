Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Qatar. Il Cavallino Rampante mai meglio di 5°…

Domenica 1 dicembre 2024 si disputerà la terza edizione del Gran Premio didi F1. Ladeve ancora imporsi nel ricchissimo emirato del Golfo Persico. D’altronde la gara è appena nata e, in tempi recenti, raramente le monoposto di Maranello hanno avuto i crismi per essere protagoniste.Nel 2021 le Rosse visserò un weekend di anonimato totale, poiché Carlos Sainz e Charles Leclerc conclusero rispettivamente al settimo e all’ottavo posto, staccati di quasi un giro dal vincitore Lewis Hamilton. Vero che quell’anno ilfaticava, ma la prova fu comunque al di sotto degli standard tenuti abitualmente.Nel 2023 non è andata molto. Leclerc si è dovuto accontentare di una quinta posizione senza infamia e senza lode, a quasi 40? dal vincitore Max Verstappen e a più di mezzo minuto dalla McLaren di Lando Norris, terza classificata.