Calciomercato.it - ESCLUSIVO Pastorello: Meret tra rinnovo col Napoli e voci sull’Inter. Poi Lukaku, Bonny e Arthur

Leggi su Calciomercato.it

Federicoha parlato in esclusiva a Calciomercato.it deldie i rumors, dell’umore di, la crescita die gli scenari perIl mercato non dorme mai, soprattutto nelle indiscrezioni che continuano a circolare febbrili. Perché in queste settimane si sta parlando parecchio di rinnovi, come quello di Alexche per alcuni divide ma da tre anni è ormai titolare indiscusso del. E Antonio Conte lo ha difeso pubblicamente in conferenza stampa, con tanteanche su un possibile accordo a zero con l’Inter vista la scadenza di contratto nel 2025 e il fascino che questo status esercita su Marotta. In esclusiva su Calciomercato.it, il suo agente Federicoha chiarito una volta per tutte la situazione suldiallontanando i rumors nerazzurri.