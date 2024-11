Udine20.it - Energy Awards FVG: 28 novembre premiazione delle amministrazioni ecologicamente più virtuose del FVG

Leggi su Udine20.it

Chi saranno i Comuni più efficienti del Friuli Venezia Giulia del 2024? Per il momento possiamo svelare solo che sono 17 e che provengono da tutta la regione, dalle Alpi al mare e da est a ovest. L’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia ha ideato e lanciato l’iniziativaFVG con lo scopo di premiare e dare visibilità ai Comuni++, ovvero leche più si sono impegnate nell’adozione di buone pratiche volte a favorire la riduzione dei consumi di risorse ed energia, contribuendo concretamente alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Il premio è giunto ormai alla quarta edizione: nel 2019 e nel 2022 ha visto protagonisti i Comuni, mentre nel 2023 è stato dedicato alle imprese, in una alternanza tra i due settori.Il galà degliFVG 2024 si terrà giovedì 28nella Cantina Lis Neris a San Lorenzo Isontino.