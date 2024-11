Ilnapolista.it - Dybala torna in Argentina? La moglie: «Se Paredes vuole che vada con lui, Paulo lo seguirà»

Leggi su Ilnapolista.it

I tifosi del Boca Juniors sarebbero entusiasti di avere Leandroinsieme nel club argentino.In un programma tv nazionale, è intervenuta ladella Joya, Oriana Sabatini, sulla questione. Le dichiarazioni riportate da Sportmediaset:«Se il suo amico (, ndr)cheal Boca, andrà con lui.ha iniziato a lanciare l’idea. Se gli verrà chiesto,l’amico».Mentre peril futuro sembra ormai segnato, l’entourage del trequartista della Roma ha smentito un addio immediato della Joya, ma non è detto che il calciatore rimanga a lungo in giallorosso.La permanenza diha stravolto i piani della Roma, da lì è iniziata la crisiIl Messaggero svela cosa è accaduto alla Roma dopo cheha deciso di rifiutare un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita per restare nella capitale.