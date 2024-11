Anteprima24.it - Daspo a 4 tifosi: c’è la notifica anche dalla Polizia di Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiLa Divisione Anticrimine della Questura dihato nr. 4 provvedimenti di D.A.Spo. adottati dal Questore pro tempore di Vicenza nei confronti diirpini che in occasione dell’incontro di calcio Vicenza-, valevole per i Playoff del campionato nazionale di calcio serie “C” anno 2023/2024, disputatosi a Vicenza il 2 giugno 2024, si sono resi autori di condotte illecite contrarie alle disposizioni normative in tema manifestazioni sportive, in particolare calcistiche.Nella circostanza, alcuniirpini si resero responsabili di condotte violente nei confronti di alcuni steward, dell’accensione e lancio di alcuni petardi e torce/fumogeni, sia all’indirizzo dei sostenitori di casa che all’interno del rettangolo di gioco, tanto da costringere l’arbitro a sospendere l’incontro per alcuni minuti.