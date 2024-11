Game-experience.it - Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty, CD Projekt rivela i dati di vendita stellari di gioco ed espansione

Leggi su Game-experience.it

CDRED hato idiaggiornati di, comunicando nello specifico che ilha venduto alla giornata del 26 novembre 2024 ben 30 milioni di copie in tutto il mondo.L’editore polacco, con sede in quel di Varsavia, ha precisato che questo dato imponente è stato realizzato tenendo in considerazione sia le copie standard del titolo che la più recente Ultimate Edition, con quest’ultima che ricordiamo include l’.CDRED ha inoltreto cheha venduto 8 milioni di copie. Purtroppo l’editore non ha condiviso ulteriori informazioni suididei due prodotti, ragion per cui non sappiamo quale sia la piattaforma doveha venduto un numero maggiore di copie, nonostante sia lecito immaginare che il titolo con protagonista V abbia realizzato le vendite maggiori su PC.