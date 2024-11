Secoloditalia.it - Cop29, risultati incoraggianti, avanti col metodo Meloni: procedere con realismo, senza ideologismi

Si è conclusa conla ventinovesima Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (), un appuntamento cruciale per il futuro del pianeta. A Baku si sono riuniti rappresentanti di oltre 190 paesi, esperti climatici, ONG e attivisti, impegnati a definire insieme soluzioni concrete per contrastare il riscaldamento globale. Laè stata caratterizzata da un duplice obiettivo: consolidare gli obiettivi internazionali per contenere l’aumento delle temperature globali entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali e definire strategie per una transizione ecologica ed energetica più inclusiva e giusta.Uno dei temi centrali è stato il ruolo della finanza climatica, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Cop della finanza per il clima”. Al termine di lunghe negoziazioni, è stato concordato lo stanziamento di 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035, destinati ai paesi in via di sviluppo per progetti di mitigazione e adattamento.