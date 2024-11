Quotidiano.net - Consiglio dei ministri. Riforma della giustizia. Slitta il primo esame

Il richiamo di Giorgia Meloni alla politica, che deve essere "unita" sulla violenza contro le donne, e lomento del Dlalla finesettimana per l’assenza deidi Forza Italia. Ildeialla fine approva soltanto il disegno di legge sulla valorizzazionerisorsa mare e un decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Mentre si dovrà trovare la quadra politica sui potenziamenti in materia di reati informatici per la Procura nazionale antimafia, che su questo fronte avrebbe nuovi poteri di impulso e il coordinamento: la normama intanto Forza Italia con Maurizio Gasparri chiede "una riflessione nel governo". LA VIOLENZA SULLE DONNE "Siamo determinati a dare vita a una grande svolta culturale.