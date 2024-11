Biccy.it - Chi è La Talpa, tutti i suoi sabotaggi, le risposte agli indizi e chi ha vinto

La quarta edizione de Lasi è conclusa con la vittoria di Alessandro Egger su Andrea Preti e sullo svelamento del sabotatore: Lucilla Agosti!Il modello hail reality avendo indovinato l’identità de Lae avendo risposto alle domande con un minor tempo deisfidanti, Andrea Preti e Marina La Rosa, eliminata a un passo dal podio. Lucilla Agosti, invece, in un secondo momento ha svelato di essere la sabotatrice.È finalmente arrivato quel momento: che #Lasi riveli! pic.twitter.com/DsGEHUxQyQ— Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 26, 2024Lucilla Agosti è la primadonna del reality show dopo Marco Predolin, Paolo Vallesi e Franco Trentalance.La speaker radiofonica ha poi svelato di aver sabotato quasi tutte le prove: nella primissima, quella delle corde, ha rallentato lo slegamento con Elisa Di Francisca; in quella del fuoco ha preso il medone penalità e lo ha fatto cadere a terra per conquistarsi il favore del gruppo.